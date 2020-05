Nonostante manchino ancora più di due mesi alla presentazione della serie Samsung Galaxy Note 20, che dovrebbe essere annunciata al pubblico nel mese di agosto, continuano a fioccare le anticipazioni sui nuovi flagship del colosso asiatico.

Si fanno sempre più dettagliate le informazioni, che oggi riguardano il comparto fotografico di entrambi i modelli e la batteria della variante più “piccola”. A quanto pare infatti la presenza dei SoC 5G ha suggerito a Samsung di fare un ulteriore sforzo, aggiungendo quanti più mAh possibili, al fine di raggiungere un’autonomia dignitosa.

La batteria di Samsung Galaxy Note 20

Nelle scorse settimane si era parlato di una unità da 4.000 mAh per Samsung Galaxy Note 20, mentre il fratello maggiore dovrebbe avere un modello da 4.500 mAh. Secondo Sammobile, che ha scovato la certificazione proveniente dal database 3C, la batteria di Note 20 dovrebbe avere una capacità superiore. Il dato ufficiale indica 4.170 mAh ma è lo stesso di Galaxy Note 10+, la cui capacità è indicata a 4.300 mAh.

È dunque probabile che anche su Note 20 la batteria abbia tale valore, sappiamo infatti che la capacità varia leggermente da modello a modello e c’è una certa tolleranza. In questo modo l’autonomia delle due varianti della flagship dovrebbe essere molto simile, vista anche la differenza dello schermo (6,7 pollici per Note 20 e 6,9 pollici per Note 20+).

Sembra certa la presenza della ricarica rapida a 25 watt e della ricarica wireless, anche inversa. Ovviamente si tratta di indiscrezioni che andranno poi confermate ufficialmente, ma ci vorrà ancora qualche settimana.

Un comparto fotografico di qualità

Arriva invece da Twitter un nuovo rumor relativo al comparto fotografico della nuova serie Note 20, che potrebbe essere superiore, per certi versi, a quello di Samsung Galaxy S20 Ultra. A godere del sistema migliore sarebbe ovviamente Samsung Galaxy Note 20+, che dovrebbe poter contare su un sensore principale da 108 megapixel (f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel. Dovrebbe “peggiorare” il sensore dedicato allo zoom ottico 3x, che scenderebbe da 48 a 12 megapixel, ma il comparto si arricchirebbe di un sistema di messa a fuoco laser per risolvere i tanti problemi evidenziati dal sistema degli S20.

Per Samsung Galaxy Note 20 invece dovrebbe arrivare lo stesso schema di Galaxy S20 e S20+, con sensore principale da 12 megapixel, zoom ottico 3X da 64 megapixel e ultra grandangolare da 12 megapixel. è probabile che a breve inizieranno a trapelare i primi scatti di prova realizzati dai due smartphone, che potrebbero confermare la bontà delle scelte di Samsung per quanto riguarda la nuova serie Note.