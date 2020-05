La pandemia che sta costringendo a casa miliardi di persone in tutto il mondo costringe Samsung a rivedere i propri piani per il 2020. Dopo il Galaxy Unpacked di inizio anno, che ha visto la presentazione della serie Galaxy S20, è in sospeso il secondo grande evento annuale, quello dedicato alla presentazione del nuovo modello della serie Galaxy Note.

Anche se una decisione ufficiale non è ancora stata comunicata, sembra ormai certo che Samsung opterà per un evento esclusivamente online per la presentazione della serie Samsung Galaxy Note 20. È praticamente impossibile riuscire a organizzare un evento che vedrebbe coinvolte migliaia di persone, rispettando le misure di sicurezza che sono ancora in vigore un tutto il mondo.

Molti Paesi hanno ancora le frontiere chiuse e in ogni caso non saranno molti gli addetti ai lavori, o i semplici appassionati, disposti a viaggiare in questo periodo per assistere alla presentazione di Samsung Galaxy Note 20. È dunque scontato che Samsung decida di effettuare la presentazione con un evento trasmetto online, probabilmente dal proprio quartier generale in Corea del Sud.

Oltre alla serie Note 20 potrebbe essere presentato anche Samsung Galaxy Fold 2, anche in questo caso dunque un top di gamma privato di un evento fisico. Difficile che in questo 2020 vedremo eventi simili a quelli a cui eravamo abituati, ma questo potrebbe non essere necessariamente un male per un mercato in crisi.

Gli eventi online permettono un notevole risparmio per i produttori, con i fondi che possono essere investiti in ricerca e sviluppo per nuovi prodotti, o che possono tradursi in prezzi più bassi o maggiori vantaggi per l’utente finale.

In copertina Samsung Galaxy Note 10