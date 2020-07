Continua l’ottimo lavoro di Samsung per quanto riguarda il supporto di smartphone non più all’ultimo grido come ad esempio il modello Samsung Galaxy J8 (2018). In queste ore lo smartphone del colosso sud coreano sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 a partire dalla Russia.

Novità Samsung Galaxy J8 J810FPUU4CTG3

Il firmware J810FPUU4CTG3 per Samsung Galaxy J8 (2018) non solo porta con sé le ultime novità della major release di Android, ma anche la personalizzazione One UI 2.0. Dalle informazioni disponibili in rete si tratta di un bel passo in avanti rispetto alla One UI 1.0 finora presente sullo smartphone di Samsung, soprattutto considerando che Samsung ha mantenuto alcune particolari funzioni come ad esempio la registrazione dello schermo.

Assieme alle sopracitate novità software l’aggiornamento J810FPUU4CTG3 per Samsung Galaxy J8 (2018) vede l’arrivo anche delle ultime patch di sicurezza. È molto probabile che l’arrivo di Android 10 sancisca per Samsung Galaxy J8 (2018) l’ultimo aggiornamento software di rilievo, mentre per le patch di sicurezza non dovrebbero esserci cambiamenti all’orizzonte considerando che fa ancora parte del pool di smartphone aggiornati ogni trimestre.

Come aggiornare Samsung Galaxy J8

L’aggiornamento ad Android 10 per Samsung Galaxy J8 (2018) è attualmente in fase di rollout a partire dalla Russia, pertanto è probabile che arriverà anche nel nostro Paese nelle prossime settimane. Per scaricare l’update basta semplicemente entrare nelle Impostazioni generali dello smartphone, tappare sulla voce “Aggiornamento software” e poi su “Scarica e installa”.