Un primo aggiornamento per le cuffie Samsung Galaxy Buds+ è attualmente in distribuzione in Europa, con la promessa di un miglioramento per quanto riguarda la qualità audio e l’esperienza d’utilizzo.

Le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds+ sono state presentate durante il Galaxy UNPACKED 2020 insieme a diversi altri prodotti, tra cui la serie Samsung Galaxy S20 e vari altri accessori, alcune settimane fa.

La versione del firmware è la R175XXU0ATD3 e pesa appena 1,22 MB: similmente a quanto accade con altri wearable, il download viene effettuato dallo smartphone attraverso l’app dedicata (in questo caso Galaxy Wearable) e poi trasferito via Bluetooth. Le novità introdotte dall’aggiornamento riguardano dei miglioramenti al suono ambientale, alla qualità audio, all’affidabilità e alla stabilità d’uso.

Per cercare manualmente il nuovo firmware potete aprire l’applicazione e recarvi nella sezione dedicata agli aggiornamenti software delle vostre Samsung Galaxy Buds+.