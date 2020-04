Samsung ha da poco annunciato il nuovo Samsung Galaxy A21, uno smartphone economico dall’ampio display, ma ecco che è già tempo di parlare di novità; su Twitter è infatti apparsa la scheda tecnica di quella che potrebbe essere una variante: parliamo di Samsung Galaxy A21s.

Samsung Galaxy A21s: ecco le prime informazioni

Precisiamo sin da ora: la scheda tecnica mostra alcune somiglianze con quella di Galaxy A21 ma altri aspetti poco sensati (come la presenza della porta microUSB); la fonte stessa chiede di prendere tali informazioni con il beneficio del dubbio, pertanto il condizionale sarà d’obbligo per tutte le informazioni riportate in questo articolo.

Samsung Galaxy A21s dovrebbe disporre di un ampio display da 6,55 pollici di tipo IPS con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel), proprio come Galaxy A21; sotto al cofano migliora la memoria interna, che sale a 64 GB (espandibile tramite microSD), mentre la RAM rimane ferma a 3 GB.

Sembra migliorare anche il comparto fotografico, con tre fotocamere posteriori (48 + 8 + 2 megapixel) e una frontale da 13 megapixel; aumentata anche la batteria, che dovrebbe disporre di una capacità di ben 5000 mAh.

Oltre a questo dovrebbero essere presenti un sensore per le impronte digitali, supporto a NFC, doppia SIM e Bluetooth 5.0; presente il foro per il jack da 3,5 mm e una porta microUSB. Tre le colorazioni: nero, blu e bianco.