Samsung apre in Piemonte il suo 14° Customer Service italiano, precisamente a Cuneo. Il nuovo centro assistenza totalmente brandizzato Samsung mette a disposizione degli utenti informazioni, riparazioni, consulenze e accessori originali, tutto nell’ambito di un concept innovativo.

Apre a Cuneo il nuovo Samsung Customer Service

Dopo le aperture a Milano, Como, Varese, Brescia, Torino, Venezia/Mestre, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Avellino, Salerno e Messina, Samsung Italia inaugura oggi a Cuneo il suo nuovo Samsung Customer Service. Il centro assistenza è studiato per offrire ai clienti del produttore la migliore customer experience e il migliore servizio post-vendita attraverso diversi servizi, tra i quali:

riparazione rapida in un’ora degli smartphone Samsung;

in un’ora degli smartphone Samsung; riparazione su prenotazione tramite sito web o call center;

tramite sito web o call center; vendita di accessori originali;

consulenza gratuita sui prodotti Samsung.

Per tutti i prodotti acquistati sul Samsung Shop online sarà attivo anche il servizio Clicca&Ritira, con il quale gli utenti potranno scegliere di far consegnare il loro nuovo acquisto presso il Customer Service. Questi ultimi potranno anche avvalersi della configurazione e set up gratuiti del nuovo dispositivo, con assistenza per il trasferimento di dati dal vecchio smartphone, l’impostazione degli account e una consulenza a 360 gradi sulle caratteristiche del prodotto.

“Le nostre attività di relazione con il cliente nella fase di post vendita sono sempre più strategiche nel processo di fidelizzazione al brand Samsung. Per questo motivo abbiamo voluto creare dei centri che siano sempre più in linea con le aspettative dei nostri consumatori, ovvero ambienti che rispettino l’anima innovativa della nostra azienda, con procedure che riducano i tempi di attesa e permettano un’esperienza piacevole” ha dichiarato Vito Fortunato, Head of Customer Service di Samsung Electronics Italia. “Siamo orgogliosi di mettere a disposizione di tutti i cittadini di Cuneo l’elevata competenza dei nostri esperti, in modo che possano ricevere informazioni utili su come utilizzare il loro dispositivo mobile così da poter sfruttare al meglio tutte le potenzialità offerte dalle nostre ultime tecnologie.”

Il Samsung Customer Service di Cuneo è situato in via Silvio Pellico 13 e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30, il sabato dalle 9 alle 12.

