Samsung Capture, l’applicazione lanciata con One UI 2.0 insieme a Samsung Galaxy Note 10, riceve oggi un aggiornamento che porta delle novità nella barra degli strumenti visualizzata sullo schermo durante la registrazione.

Novità di Samsung Capture 4.1.04.9

In seguiti all’aggiornamento la barra che viene visualizzata in alto a destra dello schermo, mostra ora i pulsanti Play, Stop e Pointer. È stato inoltre aggiunto un pulsante “Skip Countdown” per iniziare immediatamente la registrazione invece di dover attendere la fine del conto alla rovescia.

Inoltre, al fine di gestire in maniera più efficace le registrazioni effettuate, viene ora incluso il nome dell’applicazione che è apparsa più a lungo all’interno del file, seguendo la stessa filosofia utilizzata per gli screenshot sui dispositivi Samsung.

Con il nuovo aggiornamento è inoltre possibile registrare lo schermo anche durante una chiamata, anche se ovviamente l’audio di quest’ultima non verrà registrato. È inoltre possibile ritagliare la dimensione degli screenshot per poter apporre delle note, mentre sono state aggiunte le funzioni Undo e Redo, che risulteranno molto utili.

Come installare Samsung Capture 4.1.04.9

La versione aggiornata di Samsung Capture può essere scaricata dal Galaxy Store utilizzando questo link, su qualsiasi smartphone Samsung. Ovviamente non potrete scaricarla e utilizzarla su smartphone di qualsiasi altro produttore. Per attivare la registrazione dello schermo è sufficiente utilizzare le impostazioni rapide, aggiungendolo alle voci disponibili nel caso non dovesse essere visibile.

È dovrete disporre di uno smartphone con Android 10 e OneUI 2.0.