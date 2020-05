Il mercato mondiale degli smartphone si è evoluto nel corso degli anni e, con la recente ascesa di telefoni ultra premium, tanti utenti si stanno ora orientando verso i cosiddetti dispositivi “premium a prezzi accessibili”, al cui prezzo fino a poco tempo fa venivano venduti i flagship.

L’ultimo report targato Counterpoint Research sul mercato degli smartphone in Corea del Sud conferma questa nuova tendenza: se per anni i modelli della serie Samsung Galaxy S sono stati i più venduti, infatti, nel primo trimestre del 2020 il modello che ha fatto registrare le vendite più elevate nel Paese asiatico è stato il Samsung Galaxy A90 5G.

Samsung vende meno smartphone premium

Il secondo modello più venduto è stato il Samsung Galaxy Note 10 5G, seguito dai Samsung Galaxy A30, Galaxy A50 e Galaxy Note 10+ 5G.

Basta un rapido confronto con i modelli più venduti nel primo trimestre del 2019 (immagine sopra) per rendersi conto di come siano cambiate le scelte degli utenti coreani.

E il seguente grafico ci mostra come negli ultimi anni sia andato crescendo il market share dei modelli “meno premium”:

A dire dello staff di Counterpoint Research questa tendenza potrebbe estendersi sempre più a livello globale (e ciò vale per tutti i produttori), aiutata anche da diversi fattori, come il miglioramento delle funzionalità degli smartphone di fascia media, l’aumento di prezzo di quelli top di gamma e la crisi per la pandemia di Coronavirus.