L’indiscrezione di oggi sul prezzo di OnePlus Nord non vi piacerà, è giusto premetterlo subito. Ciò non toglie che si tratta dell’ennesimo piccolo passo che avvicina il prossimo medio di gamma cinese al debutto, pressoché imminente: questa e le indiscrezioni recenti sono tanti rintocchi che scandiscono il tempo mancante all’esordio, fissato per il 21 luglio.

Però, come detto in apertura, il prezzo a cui un rivenditore rumeno – evoMAG – ha messo a listino OnePlus Nord non è in linea con le migliori previsioni: 2.300 leu rumeni, 475 euro al cambio, che faranno storcere il naso a più d’un appassionato. La conversione in dollari lascia qualche dubbio sulla veridicità del prezzo, o forse indica un ricarico eccessivo del rivenditore: 535 dollari sono più di quanto aveva promesso OnePlus, che qualche giorno fa aveva annunciato un prezzo inferiore a 500 dollari.

evoMAG, che ha utilizzato un’immagine non veritiera poiché sappiamo che OnePlus Nord avrà due fotocamere frontali e non una singola al centro, si sbilancia anche sulle caratteristiche tecniche: display Super AMOLED, tripla fotocamera sul retro 64 + 16 + 2 megapixel, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e batteria da 4.300 mAh.

Un rumor recente asserisce invece che OnePlus Nord avrà quattro fotocamere sul retro: una principale da 48 megapixel, una ultra wide da 8 MP, una macro da 5 MP e una per la profondità di campo da 2 MP, con due frontali da 32 e 8 MP. Appuntamento al 21 luglio per scoprire la verità. O forse prima, chissà.