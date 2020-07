Mentre Google Pixel 4a continua a farsi attendere, ecco che lo store online Pigtou ci mostra in esclusiva i primi render di Google Pixel 5, basati sugli schemi CAD e realizzati in collaborazione con @xleaks7.

Si parte da dimensioni particolarmente compatte, addirittura inferiori a quelle di iPhone 11: 144,6 x 70,4 x 8 mm (9,5 mm includendo la fotocamera posteriore) con uno schermo che dovrebbe avere una diagonale da 5,78 pollici, risoluzione QHD e tecnologia OLED.

L’ipotetico design di Google Pixel 5 ricorda quello di Pixel 4, almeno nella parte posteriore, mentre nella parte frontale sparisce il cornicione superiore che lascia posto, per la fotocamera frontale, a un foro nel display. Dietro invece ritroviamo le scelte già operate sulla generazione attuale, con due fotocamere inserite in un blocco quadrato, alle quali si aggiunge un lettore di impronte.

Proprio questa soluzione sembra davvero anacronistica, soprattutto nel 2020 e su uno smartphone che dovrebbe rappresentare lo stato dell’arte dei prodotti Google. Difficile comprendere, se sarà confermata, una scelta così particolare da parte di Google, alla quale molti avrebbero preferito un lettore nel display o, quantomeno, uno inserito nel frame laterale.

Per il resto le immagini mostrano materiali diversi per frame e cover posteriore (probabilmente alluminio per il primo e vetro per la seconda), un connettore USB Type-C in basso e le griglie dello speaker che sembrano dei semplici tagli nel frame.

Non ci sono aggiornamenti relativi alla scheda tecnica, che ipotizza al momento l’utilizzo di uno Snapdragon 765. Vi lasciamo a un video che mostra il possibile design di Google Pixel 5, anche se al momento si tratta di supposizioni che andranno confermate nel corso dei prossimi mesi.