È arrivato un nuovo paio di cuffie true wireless di casa Xiaomi. Si chiamano Redmi AirDots S e, come il modello dello scorso anno, puntano forte sul rapporto qualità-prezzo con un listino che, al cambio italiano, sta appena sopra i 10 euro.

Caratteristiche e dettagli delle Redmi AirDots S

Come le progenitrici, anche le Redmi AirDots S sono delle cuffie true wireless in-ear con un corpo di forma ovale piuttosto simile (per non dire identico), come simile è anche la custodia di ricarica, piccola e pratica da portare con sé.

Dunque, se di primo acchito è difficile notare differenze generazionali, anche dal punto di vista tecnico non ci troviamo di fronte a un prodotto tutto nuovo, fuorché per un dettaglio di un certo spessore: una connettività migliore.

Esatto, è proprio questa la novità tangibile che portano sul piatto le Redmi AirDots S, una versione rinnovata che non rivoluziona ma va a migliorare quella che è una delle caratteristiche chiave per il tipo di prodotto.

Ci riesce con il supporto al Bluetooth 5.0 con Redmi che garantisce prestazioni doppie rispetto al modello precedente, ma soprattutto non esiste più la correlazione fra le due cuffie master-slave con la master che si accoppia allo smartphone e la slave che si basa esclusivamente sull’auricolare principale. Perciò in questo caso entrambe le cuffie sono direttamente collegate alla sorgente audio.

Per il resto, le Redmi AirDots S sono dotate di una modalità di gioco a bassa latenza per ridurre i fastidiosi ritardi, hanno dei driver da 7,2 mm, un DSP per la riduzione del rumore intelligente, dedicata alle chiamate, e il supporto agli assistenti vocali (Google Assistant, Siri e XiaoAI) gestibili, come le chiamate e la riproduzione multimediale, con il touch.

L’autonomia delle Redmi AirDots S rimane sulle 4 ore dichiarate che, utilizzando la custodia, toccano quota 12; come rimane uguale anche il prezzo: 99,9 yuan che al cambio attuale equivale a meno di 13 euro. Al momento non sappiamo quando e se arriveranno anche da noi, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

