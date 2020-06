Redmi ridefinisce la fascia bassa del mercato presentando oggi in Malesia Redmi 9A e Redmi 9C, due nuovi smartphone che portano al debutto altrettanti chipset realizzati da MediaTek. Si tratta di MediaTek Helio G25 e Helio G35, di cui andremo a fare la conoscenza.

Caratteristiche tecniche di Redmi 9A

Si parte da un grande schermo IPS HD+ (720 x 1600) da 6,53 pollici con notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale. Sotto alla scocca trova dunque posto il SoC MediaTek Helio G25, di cui parleremo approfonditamente tra poco, con 2 GB di RAM LPDDR4X e 32 GB di memoria eMMC 5.1, espandibile con microSD fino a 512 GB.

La connettività include dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS e connettore USB Type-C. Quest’ultimo è dedicato alla ricarica della batteria da 5.000 mAh anche se non sembra essere presente una ricarica rapida.

Nella parte posteriore è presente una singola fotocamera da 13 megapixel con flash LED, mentre nel notch a goccia trova posto un sensore da 5 megapixel. Da segnalare inoltre la presenza di una presa da 3,5 mm per le cuffie e della radio FM. Il carrello delle SIM ospita due nanoSIM e uno slot microSD.

MediaTek Helio G25

Si tratta di un chipset pensato per il gaming, pur senza avere grosse pretese. MediaTek Helio G25 può infatti contare su una CPU octa core (Cortex-A53 a 2 GHz) affiancato da una GPU IMG PowerVR GE8320 a 650 MHz. Supporta fino a 6 GB di memoria RAM LPDDR4X e memorie interne di tipo eMMC 5.1.

Sono inoltre integrati il supporto per una doppia fotocamera posteriore (max 13+8 megapixel), stabilizzazione elettronica dell’immagine, supporto per schermi HD+, modem 4G Cat. 13, WiFi dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e radio FM. Il chipset è stato realizzato con processo produttivo a 12 nanometri.

Design di Redmi 9A

Davvero niente da segnalare dal punto di vista del design per questo Redmi 9A, anonimo su tutti i fronti. La singola fotocamera posteriore è collocata in alto a sinistra, manca un lettore di impronte, le cornici non sono particolarmente ottimizzate ma si tratta si limiti dovuti anche alla fascia di prezzo in cui va a collocarsi lo smartphone.

Tre le colorazioni in cui è disponibile Redmi 9A: Midnight Gray, Twilight Blue e Peacock Green.

Software di Redmi 9A

Il sistema operativo di Redmi 9A è Android 10 sul quale gira l’interfaccia personalizzata MIUI 11, che nel corso delle prossime settimane sarà aggiornata a MIUI 12. Non troviamo particolari funzioni software se non quelle classiche di MIUI, con ottimizzazioni alla fotocamera e alcune applicazioni sviluppate da Xiaomi.

Caratteristiche tecniche di Redmi 9C

Redmi 9C non è particolarmente diverso rispetto a Redmi 9A, se non in alcune caratteristiche che lo rendono leggermente più interessante. Abbiamo uno schermo HD+ (720 x 1600 pixel) da 6,53 pollici, SoC MediaTek G35 (dettagliato tra poco) con 2 GB di RAM LPDDR4X e 32 GB di memoria interna eMMC 5.1, espandibile con microSD fino a 512 GB.

Buona la connettività, con dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS e USB Type-C. La batteria da 5.000 mAh non dispone di un sistema di carica rapida. Il comparto fotografico si compone di una fotocamera frontale da 5 megapixel alloggiata nel notch e di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 13 megapixel ultra grandangolare da 5 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel.

Troviamo inoltre un lettore di impronte posteriore, un’interfaccia a infrarossi, presa da 3,5 mm per le cuffie e radio FM. Il carrellino delle SIM alloggia due nanoSIM e una microSD.

MediaTek Helio G35

MediaTek Helio G35 è il più performante dei due SoC annunciati oggi, anche se non brilla per potenza. Realizzato con processo produttivo a 12 nanometri, utilizza una CPU con otto core Cortex-A53 a 2,3 GHz, GPU IMG PowerVR GE8320 a 680 MHz, supporta fino a 6 GB di RAM LPDDR4X e memoria eMMC 5.1.

Può pilotare schermi FullHD+, offre connettività WiFi dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e radio FM. Le rimanenti caratteristiche sono le medesime di Helio G25, incluse quelle fotografiche e di connettività cellulare.

Design di Redmi 9C

A differenza del fratello minore Redmi 9C spicca per la sua colorazione vivace e per la fotocamera posteriore, alloggiata in un elemento quadrato ripreso da smartphone più prestigiosi. Troviamo il lettore di impronte digitali nella cover posteriore e il sensore a infrarossi, comodo per controllare la TV e altri elettrodomestici in casa. Anche in questo caso le dimensioni sono tutt’altro che compatte, viste le dimensioni dello schermo e la non perfetta ottimizzazione delle cornici.

Software di Redmi 9C

Anche Redmi 9C utilizza Android 10 sul quale gira MIUI 11 ma anche in questo caso nel corso delle prossime settimane è previsto il rilascio di MIUI 12, la più recente versione dell’interfaccia degli smartphone Xiaomi e Redmi.

Nessuna personalizzazione particolare da segnalare se non i classici interventi alla fotocamera per sfruttare l’intelligenza artificiale nel miglioramento degli scatti effettuati.

Prezzo e disponibilità di Redmi 9A e Redmi 9C

Redmi 9A è disponibile in Malesia dal 7 luglio al prezzo di 359 ringgit, pari a circa 77 euro. Redmi 9C invece sarà in vendita in Malesia nel corso del mese di luglio a 429 ringgit, circa 92 euro.