Il team di Realme ha pubblicato sul forum ufficiale dell’azienda una guida dedicata ai possessori di Realme XT che desiderano sbloccare il bootloader del proprio smartphone per dilettarsi con il mondo del modding.

Prima di proseguire è doveroso ricordare che lo sblocco del bootloader causa il passaggio dal livello Widevine L1 al livello Widevine L3 e ciò significa che vari contenuti in streaming, come quelli di Netflix, potranno essere visualizzati soltanto in qualità 480p.

Inoltre, chi procederà allo sblocco del bootloader di Reame XT non riceverà più aggiornamenti software via OTA fino a quando non viene nuovamente bloccato.

Realme spiega come sbloccare il bootloader di Realme XT

Dato che questa procedura provoca la cancellazione di tutti i dati dell’utente, è necessario eseguire un backup prima di sbloccare il bootloader.

Inoltre il team del produttore ci tiene ad avvisare gli utenti che potrebbero esserci alcuni malfunzionamenti, perdite di dati o della sicurezza e feature (anche importanti) affette da bug.

Se nonostante tutti questi avvertimenti e rischi siete pronti a sbloccare il bootloader di Realme XT, non dovete fare altro che seguire questo link che vi riporterà sul forum del produttore con le istruzioni passo passo (e le immagini).

Non ci resta altro da fare che auguravi buon divertimento.