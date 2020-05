Dopo essere gravitato attorno ai nostri radar nei giorni scorsi, in queste ore Realme X50 Pro Play è stato ufficialmente svelato dall’azienda cinese. Come avevamo raccontato nella news linkata ad inizio articolo, si tratta di una versione “depotenziata” di Realme X50 Pro 5G. In realtà la scheda tecnica mostra la presenza di un hardware molto valido e un listino prezzi decisamente competitivo.

Specifiche Realme X50 Pro Play

Realme continua a puntare sulla strategia che ha reso Xiaomi il quinto player più importante al mondo nel settore mobile: offrire smartphone con hardware molto valido a prezzi accessibili. Realme X50 Pro presenta infatti un display AMOLED da 6,44 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 90 Hz (touch sample a 180 Hz) e fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra con sensori da 16 e 2 MP.

Al di sotto della scocca in alluminio trova posto il processore Snapdragon 865 accompagnato da tagli di memoria da 6/8 e addirittura 12 GB LPDDR5 con storage UFS 3.1 da 128 GB. Queste specifiche configurano quindi un’esperienza utente al top, merito certamente della ultima generazione di RAM e dallo storage estremamente veloce. È ovviamente presente il supporto alla connettività 5G (SA/NSA), raffreddamento con camera di vapore e sistema di feedback 4D durante le fasi concitate di gaming.

Sul retro trova posto un sistema quadruplo con sensore principale da 48 MP, un sensore grandangolare da 8 MP con angolo di visuale da 119°, un sensore macro da 2 MP e un sensore bianco e nero da 2 MP. Il display AMOLED indica la presenza del sensore per le impronte digitali integrato, mentre la componente audio può contare sul supporto al Dolby Atmos e Hi-Res.

L’assenza del jack audio da 3,5 mm si fa perdonare da una batteria da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W in grado di garantire il 100% di carica dopo appena 35 minuti. Il sistema operativo è affidato ad Android 10 con personalizzazione realme UI, mentre la connettività parla di un modulo Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.1, NFC e GPS.

Prezzo e disponibilità Realme X50 Pro Play

Ecco le varianti e i prezzi di Realme X50 Pro Play:

6 GB di RAM + 128 GB di storage a 2999 yuan, circa 386 euro ;

; 8 GB di RAM + 128 GB di storage a 3299 yuan, circa 424 euro ;

; 12 GB di RAM + 128 GB di storage a 3599 yuan, circa 463 euro.

Lo smartphone è disponibile in pre-ordine in Cina già da oggi, mentre la commercializzazione partirà dal prossimo 1 giugno. Le colorazioni disponibili sono solo due: grigia e nera.