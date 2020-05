Così come previsto, Realme ha lanciato in India la sua Smart TV, che sarà disponibile in versioni da 32 pollici (con risoluzione HD) e 43 pollici (con risoluzione Full HD).

Realme Smart TV può contare su Chroma Boost Picture Engine (soluzione che migliora la qualità complessiva dell’immagine, agendo su luminosità, colore, contrasto e nitidezza), Android TV 9.0, alcune applicazioni pre-caricate (Netflix, YouTube, Prime Video e Live Channel), l’integrazione con Chromecast e due set di altoparlanti (per un totale di 24 W in uscita) situati nella parte inferiore.

Le caratteristiche di Realme Smart TV

Queste le principali feature della nuova smart TV del produttore asiatico:

display Full HD (1.920 x 1.080 pixel) da 43 pollici con luminosità massima di 400 nits, HDR 10 e angolo di visione di 178°

display HD (1.366 x 768 pixel) da 32 pollici con angolo di visione di 178°

processore MediaTek quad-core Cortex A53

GPU Mali-470 MP3

1 GB di RAM e 8 GB di memoria integrata

7 modalità di visualizzazione

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 5.0, 3 x HDMI, 2 x USB, SPDIF, DVB-T2, Ethernet

supporto H.264, H.263, MPEG1/2/4, ecc.

2 altoparlanti da 12 W, 2 tweeter, Dolby Audio MS12B

Realme Smart TV in India sarà disponibile da inizio giugno nel modello da 32 pollici a 12.999 rupie (pari a circa 157 euro) e in quello da 43 pollici a 21.999 rupie (pari a circa 266 euro).