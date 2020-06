Qualcomm Snapdragon 865 è il SoC top di gamma di Qualcomm integrato all’interno dei miglior smartphone Android presenti sul mercato. Da diversi mesi si parla della possibilità che l’azienda sia impegnata nello sviluppo della variante “plus”, come già avvenne per Qualcomm Snapdragon 855+, e pare che la compagnia la svelerà ufficialmente il prossimo mese di luglio.

Snapdragon 865+ in arrivo a luglio

L’indiscrezione viene rilanciata dal classico leaker IceUniverse su Weibo, dove sottolinea che il SoC verrà poi integrato all’interno dei nuovi smartphone top di gamma in arrivo durante la seconda metà del 2020 – magari anche su Samsung Galaxy Z Flip 5G come anticipato qualche ora fa?

Secondo nuove informazioni pare che il SoC Snapdragon 865+ abbia una velocità di clock pari a 3.09 GHz – contro i 2.84 GHz dell’attuale Snapdragon 865 -, il che dovrebbe garantire un pizzico di sprint in più per l’esecuzione di task complessi in cui è richiesta grande potenza di calcolo.

Su Qualcomm Snapdragon 865+ se ne sono dette di tutti i colori, con addirittura un alto dirigente di Meizu che dichiarava senza mezzi termini che il processore potrebbe non essere presentato quest’anno. Difficile riuscire a capire quali delle informazioni circolate in rete in questi mesi sia attendibile, ma evidentemente ci toccherà aspettare qualche settimana in più per scoprire quali saranno i piani di Qualcomm per la seconda metà del 2020.