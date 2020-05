Tramite il “Monthly FAQ su OxygenOS” di OnePlus scopriamo che la compagnia sta lavorando ad un gran numero di novità software da integrare all’interno del suo sistema operativo. La prima, forse la più importante di tutte, riguarda la modalità scura ed il modo in cui è possibile attivarla o disattivarla.

Molte novità in arrivo per OxygenOS

Il team di sviluppo software di OxygenOS conferma finalmente che stanno andando avanti i lavori per integrare il toggle per la modalità scura direttamente nel classico menu di Android. Infatti, non si capisce bene per quale motivo, ma OnePlus ha deciso di non integrare questo rapido toggle che Google ha inserito di default con il lancio di Android 10. Allo stato attuale non sappiamo quando la novità verrà rilasciata nel canale stable di OxygenOS, ma sappiamo che entro questo mese inizierà ad essere testata internamente per poi entrare a far parte del canale di open beta nelle prossime settimane.

La compagnia annuncia anche alcuni cambiamenti circa l’interfaccia multitasking che, secondo i colleghi di AndroidPolice, potrebbero essere simili a quelli mostrati nel video qui sopra. L’idea di OnePlus sarebbe quella di migliorare l’efficienza dell’attuale sistema di multitasking presente in OsygenOS, ma non è chiaro se troveranno posto anche alcune novità che non sono state esplicitate.

Infine, troveremo alcune novità anche per quanto riguarda la gestione del volume sugli smartphone OnePlus. L’azienda dichiara che “ottimizzerà la curva dei primi cinque livelli del volume“, di fatto portando ancora più giù il livello massimo del volume minimo – diversi utenti si sono lamentati che anche i livelli bassi del volume risultano comunque troppo alti.

Anche in questo caso è difficile offrire una timeline precisa circa l’arrivo di queste novità. Mentre alcuni cambiamenti sono legati al semplice aggiornamento di applicazioni presenti sul Google Play Store, per altri è necessario invece modificare alcune aree del sistema operativo; queste obbligano l’azienda a seguire le classiche fasi di test interno, open beta ed infine rilascio ufficiale.