All’arrivo della prima Developer Preview di Android 11, OnePlus aveva affermato che avrebbe offerto ai propri utenti la possibilità di provare in anteprima il nuovo sistema operativo di Google e le novità previste su OxygenOS 11, ed in queste ore la compagnia cinese svela l’arrivo della Developer Preview 3 di Android 11 con OxygenOS 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro a distanza di un giorno esatto dall’arrivo della Developer Preview di HydrogenOS 11.

Android 11 DP 3 con OxygenOS 11

Come abbiamo visto per quanto riguarda HydrogenOS 11, anche la versione OxygenOS 11 viene considerata ormai con tutte le nuove feature che OnePlus aveva previsto al lancio, sia in termini di interfaccia grafica ed esperienza utente, che per quanto riguarda il core di Android.

La Developer Preview 3 di Android 11 con OxygenOS 11 è basata su Android 11 beta 3, e queste sottostanti sono alcune delle più importanti feature che trovano posto all’interno della nuova versione della skin Android realizzata da OnePlus:

nuovo design e layout della UI all’interno dell’applicazione Meteo, del Launcher, dell’applicazione Galleria e dell’applicazione Note;

nuovo layout più comodo per utilizzare lo smartphone con una sola mano;

arrivo della funzionalità always-on display con 11 stili differenti di orologio;

live wallpaper che muta automaticamente al passare delle ore;

nuovi font;

ottimizzazione della modalità scura compresa la possibilità di attivarla automaticamente oltre alla scorciatoia nei Quick Settings;

tre nuovi temi per la modalità Zen con la possibilità di invitare alcuni amici per meditare assieme;

nuova funzione dell’applicazione Galleria che crea automaticamente video settimanali in base a video e foto scattati negli ultimi 7 giorni.

Download Developer Preview 3 Android 11

Ecco i link per scaricare la Developer Preview 3 di Android 11 con OxygenOS 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro:

Ecco i link per il rollback ad Android 10 in caso di problemi:

Per installare la build bisogna entrare nelle Impostazioni dello smartphone, selezionare la voce Sistema > Aggiornamenti di sistema > tappare sull’icona in alto a destra, selezionare la voce “Aggiornamento locale” ed individuare il file .zip relativo al proprio smartphone.

Prima di installare la build vi raccomandiamo di creare un backup completo dei file salvati all’interno dello smartphone in quanto verrà effettuato un wipe completo.