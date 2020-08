Telegram è senza ombra di dubbio una delle migliori applicazioni di instant messaging su mobile (e non solo), spesso mesi o addirittura anni avanti rispetto alla concorrenza (vedi WhatsApp) per quanto riguarda l’arrivo di importanti feature.

Novità aggiornamento Telegram beta 7.0

Fra la mole di funzioni offerte da Telegram, l’assenza delle video chiamate è fra quelle che lascia l’amaro in bocca quando si ha le necessità di avviare una chiamata video e invece essere obbligati a volgere il proprio sguardo verso altre soluzioni.

Fortunatamente con l’arrivo dell’aggiornamento beta 7.0 di Telegram, scopriamo che il team di sviluppo ha finalmente integrato il supporto alle video chiamate. Infatti, com’è possibile notare nelle immagini soprastanti, all’interno del menu attivabile tramite i classici tre puntini in alto a destra interno di una chat trova posto la voce “Video Call“.

Come viene sottolineato da Alessandro Paluzzi (@alex193a), le video chiamate sono attivate di default e al momento disponibili solo per gli utenti che utilizzano la beta 7.0 di Telegram. La build presenta però un’altra piccola novità che l’azienda aveva già mostrato qualche tempo fa con la beta 6.3.0 di Telegram: il pieno supporto alle chat Bubble ormai pronte per funzionare su Android 11.

Come aggiornare Telegram beta

L’aggiornamento alla beta 7.0 di Telegram può essere scaricato tramite questo link di APK Mirror.