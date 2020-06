Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi è stato annunciato ufficialmente OUKITEL WP5 Pro, il nuovo rugged phone che potrà essere acquistato a partire dal 6 luglio. In occasione della commercializzazione, dedicata principalmente ai mercati europei, sud americani e all’area russa, OUKITEL ha preparato un’ottima offerta per un consistente risparmio.

Il prezzo di listino di OUKITEL WP5 Pro è di 159,99 dollari (circa 145 euro) ma in occasione dell’apertura delle vendite il prezzo scenderà, per soli due giorni, a 129,99 dollari (circa 117 euro). Un prezzo niente male per uno smartphone dotato delle migliori certificazioni di resistenza.

Oltre alle certificazioni IP68 e IP69, OUKITEL WP5 Pro risponde anche ai requisiti dello standard MIL-STD-810G, che ne fanno un dispositivo estremamente resistente in ogni condizione. In questo modo potrete portarlo con voi anche nei posti di lavoro più sporchi o pericolosi, o farne il vostro compagno di avventure senza che dobbiate preoccuparvi che acqua, polvere o fango possano danneggiarlo.

La scheda tecnica include uno schermo HD da 5,5 pollici, MediaTek Helio A25, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, Android 10 e soprattutto una enorme batteria da ben 8.000 mAh, in grado di garantire autonomie da record. Buono anche il comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore e un flash potenziato per scatti luminosi anche in condizioni difficili. Per le specifiche complete vi rimandiamo al sito ufficiale.

Il 3 luglio arriverà sul mercato anche OUKITEL C19, con schermo HD+ da 6,5 pollici, batteria da 4000 mAh e Android 10 Go, un ottimo acquisto per chi dispone di un budget limitato. Potete provare a vincere uno dei 5 OUKITEL C19 in palio, insieme a 5 OUKITEL WP5 Pro, partecipando al giveaway raggiungibile a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria