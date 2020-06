Manca meno di una settimana al lancio di un nuovo smartphone targato OUKITEL, produttore cinese che nel giro di pochi giorni si appresta a presentare due prodotti destinati al mercato globale.

OUKITEL WP5 Pro

Prenderà il via il 29 giugno la vendita globale di OUKITEL WP5 Pro, il nuovo rugged phone che unisce una elevata resistenza a una batteria dalla grandissima capacità, due peculiarità che hanno contribuito al buon nome di OUKITEL anche nel nostro Paese.

Si parte infatti dalla certificazione IP68/IP69, a cui fa il paio quella MIL-STD-810G, per garantire la resistenza ad acqua, polvere e cadute, per passare poi a una batteria da ben 8.000 mAh, in grado di garantire un’ottima autonomia.

Si tratta dunque del compagno ideale di chi fa attività all’aperto, come escursioni in montagna, ma anche di chi lavora in cantiere o in fabbrica e vuole uno smartphone che non abbia problemi e che non debba in alcun modo essere trattato con i guanti.

La batteria garantisce almeno tre giorni di autonomia ma con un utilizzo più accorto è possibile ottenere risultati migliori. La scheda tecnica è di tutto rispetto, con Helio P25, 4GB di RA e 64 GB di memoria interna, che permettono di giocare senza problemi. E la tripla fotocamera posteriore consente di scattare foto di buona qualità, per immortalare le vostre avventure.

OUKITEL C19

Arriverà invece il 3 luglio OUKITEL C19, il nuovo smartphone entry level caratterizzato dall’utilizzo di Android 10 Go. Il design è particolare nella parte posteriore, con un elemento circolare che integra la tripla fotocamera e il flash LED. La fotocamera frontale è integrata nel notch presente nello schermo HD+ da 6,49 pollici, scelta che ha permesso di contenere le dimensioni delle cornici. Sono quattro le colorazioni in cui sarà disponibile OUKITEL C19, nero, verde, viola e blu con finitura a gradiente.

per festeggiare il lancio OUKITEL sta regalando 4 WP5 Pro e 5 C19, e potete provare a farli vostri seguendo le istruzioni riportate nella pagina speciale sul sito ufficiale.

