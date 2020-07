Torniamo ad occuparci di OnePlus Nord, smartphone che secondo Carl Pei, CEO del produttore cinese, non deve essere considerato un semplice successore di OnePlus X.

Sono diverse, infatti, le caratteristiche che sono migliorate rispetto al device lanciato nel 2015, così com’è molto cambiato il mercato della telefonia da allora, con l’introduzione di nuove tecnologie (basti pensare ai progressi nei display, nelle fotocamere o nella connettività).

OnePlus Nord non è uno dei tanti modelli di fascia media

Carl Pei ha spiegato che ora il produttore è in grado di accontentare molti più clienti anche con un modello di fascia media, raggiungendo tutta una serie di persone che prima non potevano permettersi i device di questo brand.

Se OnePlus X può essere considerato un telefono sperimentale, a dire di Carl Pei OnePlus Nord rappresenta invece uno sforzo per conquistare più utenti attraverso un prezzo più conveniente ma senza trascurare novità e feature.

Ad aiutare OnePlus Nord a centrare l’obiettivo di garantire un’esperienza di utilizzo accattivante vi sarà il processore Qualcomm Snapdragon 765G, ossia una CPU di fascia media che ha le carte in regola per non deludere gli utenti (per OnePlus X si è invece puntato su una CPU top di gamma di precedente generazione).

Fra qualche mese scopriremo se OnePlus avrà vinto questa sua scommessa.