OnePlus non è più partner con McLaren. Ora c’è la conferma di un’ipotesi in giro già da un po’ che ipotizzava la fine della collaborazione fra le due aziende partner.

Se ne parlava perché fra le aziende partner F1 2020 sul sito web di McLaren OnePlus non figurava più, motivo ora spiegato da un portavoce della stessa casa automobilistica inglese che comunica ai colleghi di Android Autohority quanto segue.

“La nostra collaborazione con OnePlus, che è appena giunta al suo termine previsto, è stata una partnership di grande successo fra due marchi iconici e innovativi. Dall’inizio di questa collaborazione nel 2018 OnePlus è stato un partner apprezzato e di supporto che ci auguriamo di vedere in futuro“.

Dunque, la prossima serie di smartphone con OnePlus 8T, OnePlus 8T Pro e chissà chi altro, non vedrà alcuna McLaren Edition, edizione speciale vista di recente col precedente 7T Pro e sul concept OnePlus Concept One.

Ciò non significa però che non ci saranno in futuro altri telefoni di OnePlus commercializzati in una versione speciale, visti i precedenti OnePlus 5T Star Wars: The Last Jedi Edition e OnePlus 6 Marvel Avengers Edition. Staremo a vedere.

In copertina OnePlus 8 e 8 Pro

Potrebbe interessarti anche: Recensione OnePlus 8: la classica conferma ma manca la ciliegina