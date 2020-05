Purtroppo per gli appassionati delle edizioni speciali di casa OnePlus, la prossima serie in programma per la seconda metà dell’anno potrebbe mancare della classica firma automobilistica. In altre parole, non ci sarà un OnePlus 8T Pro McLaren Edition, secondo quanto emerso.

McLaren non è più partner di OnePlus

Sono anni che gli smartphone di OnePlus vengono presentati con edizioni speciali, talvolta in quantità limitate e disponibili solo in determinate aree. OnePlus 5T fu disponibile nella Star Wars: The Last Jedi Edition, OnePlus 6 nella Marvel Avengers Edition; fino ad arrivare al lancio di OnePlus 6T che segnò l’intesa con McLaren, intesa che ritroveremo poi con 7T Pro.

Tutto questo excursus per arrivare ad oggi, momento in cui OnePlus non risulta più elencato fra gli sponsor e partner di McLaren, la scuderia britannica di Formula 1 di Woking. Rimase nell’elenco fino al 29 marzo scorso, segno che la serie OnePlus 8T potrebbe perciò essere priva di un’edizione speciale così firmata.

Chiaro, questo non vuol dire che non ci sarà affatto un’edizione speciale per la prossima famiglia di smartphone della casa, ma difficilmente sarà una McLaren Edition, salvo eventuali cambi di rotta.

In copertina OnePlus 8 Pro