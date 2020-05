L’arrivo della beta 2 di OxygenOS 10 per OnePlus 5 e OnePlus 5T, ci aveva indicato quanto il team di sviluppo di OnePlus fosse impegnato a rispettare la promessa fatta qualche mese fa circa l’arrivo di Android 10 con la OxygenOS 10 per i sopracitati smartphone del 2017 entro il Q2 2020.

Novità Android 10 per OnePlus 5 e 5T

In queste ore diversi utenti stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 con la OxygenOS 10 in versione stable, com’è possibile notare dallo screenshot qui in basso. Le novità disponibili all’interno dell’update sono le solite che ormai abbiamo imparato a conoscere da quando Android 10 è disponibile sul mercato.

Ovviamente il più importante cambiamento lo registriamo a livello del nuovo design della UI di Android, i nuovi permessi sulla localizzazione all’interno del pannello Privacy, la possibilità di cambiare la forma delle icone disponibili all’interno dei Quick Settings, il supporto alle gesture per controllare l’intera UI di Android con gli swipe, la possibilità di sfruttare Game Space per avere sempre a portata di mano tutti i giochi installati sul proprio smartphone e poco altro.

Come aggiornare OnePlus 5 e 5T ad Android 10

Allo stato attuale non sono disponibili i classici link di download diretti per flashare l’update manualmente, pertanto il nostro consiglio è quello di controllare il pannello degli aggiornamenti all’interno delle Impostazioni ed installare l’OTA non appena sarà disponibile.

L’update in questione ha un peso di 1,8 GB, pertanto vi consigliamo di controllare lo spazio a disposizione sulla memoria interna, di essere connessi alla rete Wi-Fi e di disporre di un cospicuo livello di batteria residua prima di procedere all’installazione dell’OTA.