Si chiama Nokia C3 ed è un nuovo smartphone con il quale HMD Global proverà a ritagliarsi una piccola fetta del mercato dei modelli di fascia bassa.

Il nuovo modello di Nokia, infatti, sarà disponibile in Cina in due colorazioni (Nordic Blue e Gold Sand) a partire dal 13 agosto al prezzo di 699 yuan, pari a circa 85 euro al cambio attuale.

Le principali caratteristiche di Nokia C3

Questa è la scheda tecnica del nuovo smartphone low cost di Nokia:

display da 5,99 pollici con risoluzione HD+ (1.440 × 720 pixel) e aspect ratio 18:9

processore octa core Unisoc SC9863A con GPU IMG8322

3 GB di RAM

32 GB (eMMC 5.1) di memoria integrata (espandibile grazie al supporto microSD)

Android 10

supporto Dual SIM (nano + nano + microSD)

fotocamera posteriore da 8 megapixel con apertura f/2.0 e flash LED

fotocamera frontale da 5 megapixel con apertura f/2.4

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul retro

Radio FM

ingresso jack audio da 3,5 mm

batteria da 3.040 mAh

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, porta micro USB

tasto Xpress sul lato per lanciare Google Assistant o altre applicazioni

dimensioni: 159,9 x 77 x 8,69 mm

peso: 184,5 grammi

Al momento non vi sono informazioni ufficiali per quanto riguarda la possibile commercializzazione di Nokia C3 in Europa.