Finalmente Vodafone ha reso disponibile la sua app My Vodafone Italia su AppGallery, applicazione già installabile perciò sugli smartphone Huawei e HONOR sprovvisti dei servizi di Google e del Play Store. Ecco quello che c’è da sapere e il link diretto per il download.

Come scaricare l’app My Vodafone Italia da AppGallery

Il sito web ufficiale di Vodafone dedicato all’app per dispositivi mobili non è stato ancora aggiornato, ma My Vodafone Italia è ufficialmente disponibile anche su AppGallery, già in questo momento.

È online nella versione 12.5.0 da ieri, martedì 16 giugno, pronta per essere installata su qualsiasi smartphone Huawei e HONOR privo dei GMS e non solo. Ecco uno screenshot esemplificativo della pagina riservata sul negozio di app.

Perciò per scaricare My Vodafone Italia, non dovete fare altro che aprire AppGallery e cercarla all’interno del database. Altrimenti, potete far riferimento a questo link, che vi riporta direttamente alla pagina relativa del negozio di applicazioni di Huawei, pagina dalla quale effettuare il download.

Mille grazie a Nicolò Cassandra per la segnalazione