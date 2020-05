Sono passati quasi quattro mesi dalla presentazione negli USA di Motorola Moto G Stylus, il primo smartphone con pennino della casa alata. Ora Motorola porta il dispositivo anche in Europa, anche se gli cambia nome, a un prezzo buono ma non straordinario.

Specifiche tecniche di Motorola Moto G Pro

schermo MaxVision LCD IPS FullHD+ da 6,4 pollici

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 665 con CPU octa core a 2 GHz e GPU Adreno 610

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 512 GB

connettività 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, NFC, USB Type-C

batteria da 4.000 mAh con ricarica a 10 watt

quadrupla fotocamera posteriore con sensore da 48 megapixel (f/1.7), sensore ultra grandangolare (FoV 117 gradi) da 16 megapixel (f/2.2), macro da 2 megapixel (f/2.2) e sensore ToF

fotocamera frontale da 16 megapixel(f/2.0) inserita in un foro nel display

Android 10

dimensioni di 158,55 x 75,8 x 9,2 mm e peso di 188 grammi

Funzioni di Motorola Moto G Pro

Il pezzo forte è rappresentato ovviamente dal pennino, che permette di scrivere in maniera più precisa sullo schermo. È inoltre più facile modificare immagini e copiare i testi per riutilizzarli in documenti o email.

Di buon livello la batteria, anche se manca una ricarica rapida degna di questo nome, da segnalare la presenza di due speaker stereo che migliorano, insieme a Moto Gametime (che blocca le interruzioni durante i giochi), l’esperienza di gioco. Ritroviamo le gesture di Moto Experience e una versione pura di Android 10. Niente di nuovo insomma rispetto al modello USA, se non per un nome differente. Manca la certificazione IP68 ma lo smartphone è in grado di resistere agli spruzzi d’acqua.

Prezzo e disponibilità di Motorola Moto G Pro

Motorola Moto G Pro arriverà in Italia a partire da giugno nella sola colorazione Mystic Indigo al prezzo di 349 euro.