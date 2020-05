Lo scorso 27 aprile la MIUI 12 veniva ufficialmente svelata con tutte le importante novità sviluppate da Xiaomi durante una lunga fase di lavoro. Da qualche ora il colosso cinese ha presentato la versione globale della MIUI 12 con l’elenco degli smartphone supportati ma, ancora oggi, numerosi utenti sono alla ricerca di un modo per scoprire rapidamente alcune fra le più importanti novità presenti all’interno dell’ultima versione della personalizzazione di Android.

MIUI 12 in un video highlights di 1 minuto

In queste ore l’account Youtube della ROM MIUI ha lanciato un interessante video highlights di 1 minuto in cui vengono mostrate rapidamente alcune delle più importanti novità presenti all’interno di MIUI 12 – per un video approfondito e ben spiegato vi consigliamo di cliccare il link in calce alla news.

L’idea di Xiaomi è quindi quella di attirare l’attenzione degli utenti sulla MIUI 12 senza svelare completamente tutte le feature che trovano posto all’interno dell’ultima personalizzazione di Android. In 1 minuto di video è infatti possibile scovare le nuove animazioni dei menu e dell’avvio delle applicazioni, i nuovi live wallpaper, le finestre floating per portare il multi-window ad un nuovo livello, la nuova modalità “ultra” di risparmio energetico e tanto altro.

Che ne pensate della MIUI 12? Siete entusiasmati dalle novità svelate o vi aspettavate qualcosa di più? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

Potrebbe interessanti: video con tutte le novità della MIUI 12