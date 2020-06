Cresce il numero di applicazioni Xiaomi disponibili sul Play Store: da oggi infatti arriva anche Mi Calendar, che potrà quindi essere aggiornato in maniera più rapida dal produttore cinese, senza dover ricorrere ad aggiornamenti di sistema o ad altri metodi

A differenza di quanto accade, ad esempio, per Mi File Manager, che può essere installato anche su smartphone di altri produttori, Mi Calendar può essere installato esclusivamente sugli smartphone Xiaomi, ma è possibile che nel corso dei prossimi mesi qualcosa cambi.

Al momento inoltre l’applicazione non è visibile nel nostro Paese, ma solamente negli Stati Uniti. Ricordiamo che nella versione globale e in quella europea di MIUI le applicazioni di sistema possono essere aggiornate tramite l’apposita funzione presente nelle Impostazioni di sistema, che con ogni probabilità non sono attive sul mercato americano.

È possibile comunque che nel corso dei prossimi mesi Xiaomi decida di cambiare questa strategia e porti tutte le proprie applicazioni sul Play Store, seguendo l’esempio di numerosi altri produttori che hanno adottato questa strategia indubbiamente vincente.

La versione disponibile sul Play Store è la 12.0.0.3, non presenta novità e può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge sottostante (se risiedete all’estero) o da APKMirror utilizzando questo link.