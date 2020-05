Venerdì 15 maggio 2020 è morto a Roma Mauro Sentinelli, storico Direttore Generale di TIM e membro del Consiglio di Amministrazione dell’azienda.

Il nome di Mauro Sentinelli è associato alla nascita delle offerte ricaricabili nel nostro Paese e in particolare alla TIM Card.

Nato e cresciuto a Roma, Sentinelli si è laureato in ingegneria elettronica con una specializzazione in Telecomunicazioni all’Università di Torino e nel 1974 è entrato nel settore delle telecomunicazioni, assunto da SIP (Società Italiana per l’Esercizio Telefonico), azienda che un paio di decenni più tardi sarebbe divenuta Telecom Italia.

Negli anni successivi al suo ingresso in SIP Sentinelli è divenuto membro dell’IEC (International Electrotechnical Commission) e del CEPT (Conference Europeenne des Postes et Telecommunications).

Nel 1983 è stato membro fondatore del Global System for Mobile Communication (GSM), divenendo anche Presidente del comitato per la scelta del sistema GSM.

Sentinelli è ritenuto il papà della scheda ricaricabile

Nel 1994 è stato anche Direttore Generale della divisione mobile di Telecom Italia e nel 1996 è stato uno dei promotori del lancio della scheda ricaricabile TIM Card (presentata a Taormina con il nome di Timmy).

Nel 1999 Sentinelli è stato nominato Cavaliere della Repubblica, nel 2002 Commendatore della Repubblica e infine nel 2006 Grand’Ufficiale della Repubblica.