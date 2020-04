Circa un mese fa vi abbiamo riportato l’indiscrezione secondo cui LG non avrebbe dato seguito alla serie G, pur continuando a produrre smartphone. Nel corso delle settimane non sono arrivate smentite né sono emersi segnali di un indirizzo diverso da quello anticipato dai rumor, anzi potremmo dire che le ultime notizie confermano in un certo senso lo stop di cui si è parlato.

LG ha già fissato la data del lancio di una nuova famiglia di smartphone: il prossimo 7 maggio infatti la società asiatica svelerà LG VELVET di cui iniziano ad affiorare i primi dettagli. LG VELVET sarà motorizzato dallo Snapdragon 765G di Qualcomm, SoC di fascia medio alta, ed è stato il leaker Evan Blass a distribuire i primi render del nuovo smartphone.

Le fattezze di LG VELVET hanno rafforzato negli addetti ai lavori la convinzione che possa essere il progetto che metterà una pietra sopra la serie G, e non è escluso che possa essere la stessa azienda coreana a darci ulteriori input in merito nel corso della presentazione del 7 maggio.

La recente certificazione del Wireless Power Consortium ha portato alla luce la possibilità, decisamente concreta a questo punto, che LG VELVET possa supportare la ricarica wireless fino a 10 watt. Siamo sicuri che nei prossimi giorni arriveranno ulteriori informazioni, per cui tornate a trovarci.