Questa mattina, LG Electronics ha comunicato ufficialmente che LG V60 ThinQ 5G, il suo nuovo smartphone di punta annunciato lo scorso mese di febbraio, arriverà sul mercato italiano nel mese di giugno, avrà un posizionamento da dispositivo premium e un gradito omaggio per tutti coloro i quali decideranno di acquistarlo nelle prime settimane di disponibilità: LG Dual Screen.

Il nuovo top di gamma è stato introdotto con queste parole da David Draghi, Mobile Communications Director di LG Electronics Italia:

«Con LG V60 ThinQ 5G e il Dual Screen dimostriamo nuovamente il nostro impegno nell’offrire soluzioni pratiche e innovative per migliorare la vita di tutti i giorni. Alla crescente esigenza di gestire simultanemente operazioni differenti, LG risponde con la possibilità di utilizzare contemporaneamente due schermi autonomi ed indipendenti, come se si disponesse di due dispositivi. Il nostro obiettivo è come sempre quello portare sul mercato soluzioni differenzianti, in termini di funzionalità, caratteristiche tecniche ed usabilità».

LG V60 ThinQ 5G: un breve riepilogo

Da un punto di vista tecnico, LG V60 ThinQ 5G rimane naturalmente lo smartphone che già abbiamo conosciuto qualche mese fa, dunque un top di gamma a tutti gli effetti, con una scheda tecnica completa, un display ampio (ma solo a 60 Hz), connettività 5G, una batteria generosa e la grande particolarità rappresentata da LG Dual Screen, uno secondo schermo esattamente uguale a quello principale per diagonale, tipo di pannello e risoluzione.

Scheda tecnica di LG V60 ThinQ 5G

Display P-OLED FullHD+ (1080 x 2460 pixel) da 6,8 pollici con fattore di forma 20,5:9 + LG Dual Screen

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865 con CPU octa core a 2,84 GHz e GPU Adreno 650

8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 2 TB

Tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel (f/1.8) dotato di stabilizzazione ottica (OIS) e messa a fuoco dual pixel a riconoscimento di fase, sensore ultra grandangolare (FOV 117 gradi) da 13 megapixel (f/1.9), sensore ToF (Time of Flight) per la profondità di campo

Fotocamera anteriore da 10 megapixel (f/1.9)

Connettività 5G/4G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C (USB 3.1)

Sensore di impronte in-display, certificazioni IP68 e MIL-STD 810G, due speaker stereo, DAC HiFi a 32 bit, LG 3D Sound Engine

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Qualcomm Charge 4.0+ e ricarica wireless

Sistema operativo Android 10 con numerose ottimizzazioni di LG

Dimensioni 169,3 x 77,6 x 8,9 mm

Peso 214 g

Colorazioni Classy Blue e Classy White

Per maggiori informazioni sulla dotazione tecnica completa, sulle funzioni particolari e per tutte le ultime notizie relative a LG V60 ThinQ 5G, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata:

Prezzi e disponibilità in Italia di LG V60 ThinQ 5G

Come detto in apertura, LG V60 ThinQ 5G sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal mese di giugno sull’LG Online Shop al prezzo di listino di 999,90 Euro.

Il secondo schermo LG Dual Screen sarà disponibile all’acquisto separatamente al prezzo consigliato al pubblico di 199,90 euro. A questo proposito, LG ha preannunciato che nelle prime settimane di disponibilità del nuovo smartphone ci sarà una promozione grazie alla quale tutti coloro che acquisteranno lo smarthone avranno diritto a ricevere gratuitamente questo particolare accessorio. In questo modo gli utenti potranno provare in prima persona un’esperienza di multitasking tutta nuova, con la possibilità di usare due app contemporaneamente, una su ciascuno schermo (ad esempio, un video da una parte e le mail dall’altra), oppure con uno schermo a fare da pad virtuale per i giochi. Il tutto senza dimenticare che LG Dual Screen funge anche da cover per lo smartphone e dispone di un piccolo display esterno da 2,1 pollici per tenere sempre sott’occhio le notifiche in arrivo.

Maggiori informazioni sulla promozione saranno disponibili nelle prossime settimane sul sito lg.com/it nella sezione Promozioni.

Vi piace il nuovo top di gamma di LG? Fatecelo sapere nel box dei commenti.