State cercando l’offerta giusta per acquistare un nuovo smartphone? Oltre a visitare la sezione Offerte del nostro sito in cui raccogliamo le proposte migliori, fareste bene a tenere d’occhio il Mi Store: fino al 14 giugno saranno online le offerte de La settimana Redmi in cui l’azienda che fa capo a Xiaomi sconta diversi smartphone fino al 36%.

La proposta più vantaggiosa riguarda Redmi 8A nella variante 2+32 GB che dai 139,90 euro di listino passa a 89,90 euro con un vantaggio, appunto, del 36%. Interessanti pure le offerte che riguardano Redmi Note 8T da 4+64 GB a 169,90 euro e Redmi Note 8 Pro 6+64 GB a 199,90 euro fino al 14 giugno. Trovate tutte le offerte a questo indirizzo.

Gli acquisti fanno guadagnare Mi Point (un punto per ogni euro speso) e sono previsti 5 euro di sconto extra per gli ordini effettuati dai nuovi clienti tramite l’app Mi Store, che potete scaricare gratuitamente dal Google Play Store.

Inoltre vale la pena tenere d’occhio le offerte del giorno: domani riguarderanno Redmi Note 9S da 4+64 GB che sarà proposto dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 22:00 alle 23:59 a 199,90 euro e Redmi Note 8 Pro da 6+128 GB a 239,90 euro dalle 19:00 alle 21:00. Le trovate a questo indirizzo.

Potrebbe interessarti: Recensione Redmi Note 9 Pro