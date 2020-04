Anche il team di Instagram in questo periodo di crisi a causa della pandemia di Coronavirus sta cercando di supportare le tante aziende che fanno affidamento su questo social network per le proprie attività e l’ultima novità potrebbe rivelarsi comoda in varie ipotesi.

Instagram, infatti, ha annunciato che gli account aziendali e dei creatori possono ora includere adesivi nelle loro storie che indirizzano le persone a un sito Web in cui hanno la possibilità ordinare consegne di cibo o di acquistare buoni regalo: in pratica, toccando l’adesivo le persone verranno indirizzate a un sito sul quale possono completare l’ordine.

Ecco come Instagram prova ad aiutare le imprese

Le aziende possono anche includere adesivi che si collegano a una raccolta fondi realizzata su Facebook e questi adesivi possono essere aggiunti anche ai profili delle aziende come pulsante permanente.

Inoltre le persone che vedono le storie possono condividere gli adesivi con le proprie storie per diffondere ulteriormente la “voce”.

Al momento gli adesivi per la consegna di cibo e per i buoni regalo sono disponibili soltanto negli Stati Uniti e in Canada ma il team di questo popolare social network progetta di estendere la funzionalità a livello globale nelle “prossime settimane”. Staremo a vedere.