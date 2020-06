Il mercato dei tablet Android non riesce a garantire gli stessi numeri che Apple può vantare con i suoi vari iPad ma i produttori continuano a lanciare nuovi modelli e tra quelli in arrivo vi è anche Huawei MatePad C3.

Stando alle informazioni che provengono dalla Cina, si tratta di un tablet di fascia media (chiamato in precedenza Huawei Tablet C3) che dovrebbe essere lanciato sul mercato al prezzo di 1.599 yuan (pari, al cambio, a circa 200 euro).

Le presunte caratteristiche di Huawei MatePad C3

Sempre sulla base delle indiscrezioni emerse sino a questo momento, tra le principali feature del nuovo tablet di Huawei dovremmo trovare:

un display LCD da 8 pollici con risoluzione 1.280 x 800 pixel

un processore MediaTek MT8768

3 GB di RAM

32 GB di memoria integrata (probabilmente con la possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD)

una singola fotocamera posteriore da 5 megapixel

una fotocamera frontale da 2 megapixel

il supporto Bluetooth 5.0

una batteria da 5.100 mAh

interfaccia EMUI 10 basata su Android 10

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per scoprire quando Huawei MatePad C3 sarà lanciato, se il prezzo anticipato verrà confermato e in quali mercati sarà disponibile.