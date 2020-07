Dopo aver conseguito un primato che solo un anno fa era letteralmente impossibile da pronosticare per le tensioni tra Stati Uniti e Cina sfociate nel ban commerciale e l’addio a Google, Huawei ha ufficializzato in patria MatePad 10.8, tablet premium dal prezzo interessante che si offre come alternativa altrettanto potente ma più economica di Huawei MatePad Pro.

Analizziamo con ordine i contenuti di Huawei MatePad 10.8.

Caratteristiche tecniche di Huawei MatePad 10.8

Che Huawei MatePad 10.8 sia un prodotto di fascia alta è testimoniato anzitutto dalla base tecnica scelta dai progettisti: c’è il SoC migliore di HiSilicon, l’azienda di semiconduttori che fa capo a Huawei, l’octa core Kirin 990 (con GPU Mali G-76 a 16 core) realizzato con un processo produttivo a 7 nanometri che, tra gli altri, equipaggia Huawei Mate 30 Pro e Huawei P40 Pro.

Intorno alla base tecnica l’azienda di Shenzhen ha posto un ampio display da 10,8 pollici LCD IPS con rapporto di forma 16:10 e risoluzione 2K (1600 x 2560 pixel, 280 ppi), 6 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione espandibile grazie al supporto alle schede microSD.

Essenziale il comparto fotografico composto da due sensori, uno frontale da 8 megapixel con apertura f/2.0 ed uno posteriore da 13 megapixel con apertura f/2.0 e autofocus, ma manca il flash LED. La batteria ha una capacità di 7.500 mAh e non manca il supporto alla ricarica rapida con potenza massima di 22,5 watt.

La connettività del nuovo prodotto Huawei è di prim’ordine, e per questo merita qualche parola in più. Huawei MatePad 10.8 è il primo tablet della casa a supportare il Wi-Fi 6+, il che garantisce vantaggi tangibili in termini di velocità di trasmissione che può arrivare a 2.400 Mbps, favorendo lo scambio dati ad alta velocità o lo streaming di video ad altissima definizione.

Per il resto ci sono il supporto alle reti LTE per la variante che consente di inserire una SIM dati, mentre Bluetooth 5.0, USB-C, e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm caratterizzano tutte le versioni.

Design di Huawei MatePad 10.8

Huawei MatePad 10.8 si discosta leggermente dagli ultimi mantra della tecnologia: le cornici intorno al display non sembrano troppo ottimizzate, e probabilmente i designer avrebbero potuto fare qualche sforzo in più per appagare anche l’occhio. Peccato sì ma veniale, perché per un tablet i focus sono altri. L’audio ad esempio è uno degli aspetti cruciali su cui Huawei non ha lesinato: MatePad 10.8 ha quattro altoparlanti sui quali c’è la firma di Harman Kardon e supporta gli effetti sonori Histen. Huawei MatePad 10.8 misura 257 x 170 x 7,2 millimetri e pesa circa 500 grammi.

Per quanto riguarda gli accessori, cruciali per assicurare quella polivalenza da cui un tablet non può prescindere, la penna Huawei M-Pencil permette di velocizzare le operazioni di input, anche a schermo spento visto che basta un tocco per risvegliare il tablet ed avviare l’applicazione Memo. Connettendo invece la tastiera, per la quale sono stati annegati sul profilo i pin di collegamento, Huawei Smart Magnetic Keyboard, viene attivata in automatico la modalità desktop che fornisce un’esperienza simile a quella di un computer.

Software di Huawei MatePad 10.8

L’interfaccia utente di Huawei MatePad 10.8 è la EMUI in versione 10.1 basata su Android 10 e priva dei servizi Google. Al loro posto, come sui recenti top di gamma Huawei, ci sono i Huawei Mobile Services (HMS) e Huawei AppGallery a fare le veci del Google Play Store.

Diverse le ottimizzazioni studiate ad hoc dai progettisti per tirar fuori il meglio dell’interfaccia utente su un tablet: Huawei App Multiplier, Multi-Window e Multi-screen Collaboration, funzioni pensate per il lavoro e cioè per leggere documenti, rispondere a messaggi e non solo. Huawei MatePad 10.8 supporta fino a otto applicazioni o processi aperti contemporaneamente.

Disponibilità e prezzo di Huawei MatePad 10.8

In Cina per acquistare la variante d’accesso di Huawei MatePad 10.8, con 6 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, sono necessari 2.399 yuan, 290 euro al cambio attuale, mentre servono circa 340 euro per avere 128 GB di memoria a parità di RAM e circa 430 euro per 256 GB, ma in quest’ultimo caso è compresa la tastiera Huawei Smart Magnetic Keyboard.

Almeno per il momento, ci si deve accontentare dell’unica configurazione disponibile per avere la connettività LTE: 3.199 yuan richiesti per 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, quasi 390 euro al cambio attuale. Le prime consegne in Cina avverranno il 13 agosto; non abbiamo ancora informazioni in merito ad una commercializzazione sul suolo europeo.