Alcuni utenti di smartphone Huawei e HONOR stanno segnalando, da qualche settimana, dei problemi di funzionamento del GPS. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un bug dovuto a un recente aggiornamento software.

I problemi di geolocalizzazione per smartphone Huawei e HONOR

Huawei Central evidenzia che vari smartphone Huawei e HONOR, durante l’utilizzo di alcune app di navigazione, segnalano una posizione errata, con il GPS che perde traccia della posizione effettiva.

I dispositivi interessati? Huawei P20 Pro, HONOR 10, HONOR View 10, HONOR 9N e Huawei Y9 2019. Queste invece le app segnalate con tale problema: Google Maps, HERE WeGo e Map my India.

Dunque, con tali smartphone e applicazioni, quando un utente imposta una destinazione sulla mappa e inizia a spostarsi seguendo le indicazioni GPS, la posizione salta automaticamente dal luogo effettivo a un altro, con le ovvie conseguenze.

Come anticipato, gli utenti che segnalano il problema comunicando che si tratta di un bug rilevato in seguito a determinati aggiornamenti software installati.

Huawei pare non aver ancora risposto in maniera ufficiale al problema, ma l’assistenza clienti ha suggerito agli utenti di effettuare un ripristino ai dati di fabbrica, oltre a una serie di controlli (verificare i permessi, evitare cover con supporti magnetici e simili), nonostante tali operazioni non abbiano portato a risoluzioni.

Comunque, nell’attesa di ulteriori dettagli e informazioni, fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se avete riscontrato problemi simili.