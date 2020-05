Attualmente Huawei sui suoi smartphone offre agli utenti due diversi modi per scaricare le applicazioni desiderate: la prima è AppGallery, ossia lo store ufficiale del colosso cinese e la seconda è AppSearch, cioè una sorta di motore di ricerca per trovare una determinata app.

Pare, tuttavia, che di recente in Huawei AppGallery siano stati trovati dei link per il download da fonti esterne, come APKPure, APKMonk o APKFollow.

Stando a quanto riportato dallo staff della Webzine belga Tandem Tech, i collegamenti per il download da siti Web esterni sono stati offerti per alcune app famose come l’app bancaria Revolut, Clue, Spotify, Vivino e H&M.

Su Huawei AppGallery vi sarebbero dei link a store esterni

Si tratta di una cosa piuttosto strana, soprattutto se si considera che la maggior parte delle aziende che realizzano un’app desidera che questa venga distribuita soltanto attraverso i canali ufficiali, come Google Play Store e App Store (o, nel caso di Huawei, AppGallery), sconsigliando l’installazione da fonti non sicure.

Pare che Huawei non sappia quale sia il motivo per cui questi link a fonti esterne siano finiti su AppGallery, ritenendo che probabilmente siano stati inseriti per errore (qualcuno avrebbe confuso lo store con AppSearch).

Peraltro il download di applicazioni da siti terzi non offre nemmeno una classica funzione di aggiornamento delle app: quindi alla poca sicurezza si aggiunge la scarsa comodità.