Huawei AppGallery prosegue nella sua opera di ampliamento e sta accogliendo in questi giorni nuovi importanti tasselli che faranno felici i più accaniti giocatori mobili: stiamo infatti parlando di alcuni giochi Gameloft, che il popolare editore e sviluppatore sta pubblicando sul negozio virtuale “simbolo” degli Huawei Mobile Services.

Altri giochi Gameloft si affacciano su Huawei AppGallery

Questa estate sembra che il produttore cinese voglia conquistarsi gli appassionati di gaming mobile: dopo l’arrivo del Huawei GameCenter di qualche giorno fa, piattaforma in cui sono disponibili i più importanti titoli sul mercato e alcune esclusive anche in pre-ordine, vi segnaliamo infatti l’arrivo su AppGallery di alcuni dei giochi targati Gameloft.

Se escludiamo Asphalt 9: Legends, già disponibile da tempo sullo store Huawei, possiamo per ora segnalarvi l’arrivo di Modern Combat Versus: Sparatutto competitivo e War Planet Online. Il primo è uno sparatutto multiplayer PvP in prima persona per battaglie 4 contro 4, il secondo è invece un MMO in cui l’utente deve costruire la sua base e il suo esercito per provare a conquistare il mondo. Come possiamo scoprire addentrandoci nello store Huawei, altri giochi sono disponibili nel catalogo, ma è possibile metterli solo in attesa: tra questi troviamo ad esempio Asphalt 8, Dungeon Hunter 5 e Gangstar Vegas.

Con il passare delle settimane è probabile che su Huawei AppGallery vengano pubblicati altri giochi sviluppati da Gameloft: se apprezzate questi ultimi vi conviene tenere d’occhio il negozio virtuale del produttore cinese, che si sta impegnando parecchio per offrire ai suoi utenti tutti i servizi a cui erano abituati con il Google Play Store e i Google Play Services.

grazie a Nicolò C. per la segnalazione