Se siete giocatori incalliti su mobile e volete godere di una piattaforma unica e integrata sui vostri dispositivi Huawei, il colosso cinese svela finalmente l’arrivo di Huawei GameCenter nel nostro Paese direttamente su AppGallery. Si tratta di una piattaforma di gaming in cui sono disponibili i più importanti titoli sul mercato e tante altre esclusive anche in pre-ordine.

Tanti giochi ed esclusive su GameCenter

Accedendo a GameCenter avrete quindi l’opportunità di accedere a tantissimi giochi in pre-ordine, ai più popolari, partecipare a sessioni di gioco online e sbloccare sconti e tanto altro. Le nuove uscite su GameCenter riguardano titoli di punta fra cui Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land, Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA e molti altri. Giocando su GameCenter si avrà diritto all’accesso di offerte esclusive in forma di welfare packages. Ad esempio, giocando a Last Day Rules: Survival e Starship Legion-AMG, si avrà modo di ricevere monete d’oro e oggetti di scena a tempo limitato.

L’arrivo di Huawei GameCenter rappresenta anche un’occasione unica per i tanti sviluppatori che possono così raggiungere un pubblico di oltre 700 milioni di utenti Huawei su scala mondiale, sfruttando anche le funzionalità chipset, device e cloud di Huawei. GameCenter permette agli sviluppatori di ricevere feedback localizzati su giochi di altri paesi, supporto tecnico per l’implementazione di HMS Core, accesso al programma “Shining-Star” che mette a disposizione un fondo di incentivi da 1 miliardo di dollari e tanto altro.

Per festeggiare il lancio di Huawei GameCenter anche nel nostro Paese, l’azienda ha svelato anche la campagna AppGallery Cash back Play & Win Huawei Points. Tutti gli utenti che completeranno un acquisto con carta di credito sui seguenti giochi riceveranno il 25% della spesa in forma di Huawei Point. Le app coinvolte nella promozione sono: Lords Mobile, Gods and Glory: War for the Throne, Guarena Free Fire: 3volution, Governor of Poker 3, Guns of Glory, Clash of Kings: Newly Presented Knight System, Rise of Empires, Looney Tunes World of Mayhem – Action RPG, World of Tanks Blitz MMO. Inoltre, concludendo acquisti sulle applicaizoni MARVEL Strike Force e Rise of Empires, si riceverà indietro il 50% della spesa in forma di Huawei Point.

Tramite essi avrete la possibilità di effettuare acquisti o il noleggio su tutti i servizi Huawei attivi in Italia, fra cui AppGallery, Cloud, Video e Temi e tanto altro.

Se siete interessati a Huawei GameCenter potete installarla fin da adesso direttamente tramite AppGallery oppure cliccando questo link.