In attesa della presentazione della serie HONOR X10, in programma per il 20 maggio, in Rete sono emerse quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di questi nuovi smartphone.

Le feature di HONOR X10 e X10 Pro

Iniziamo da HONOR X10, la cui scheda tecnica dovrebbe includere:

display con risoluzione 2.400 x 1.080 pixel e refresh rate a 90 Hz

processore Kirin 820 con supporto 5G

6 GB di RAM

64/128 GB di memoria integrata

tripla fotocamera posteriore (sensore primario Sony IMX600y da 40 megapixel, ultra wide da 8 megapixel e di profondità da 2 megapixel)

fotocamera frontale da 16 megapixel

ingresso jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C

batteria da 4.200 mAh (con ricarica rapida a 22,5 W)

prezzo di 1.799 yuan (circa 230 euro) per la versione da 64 GB e 1.999 yuan (circa 260 euro) per quella da 128 GB

Queste le presunte feature di HONOR X10 Pro:

display con risoluzione 2.400 x 1.080 pixel e refresh rate a 90 Hz

processore Kirin 820 con supporto 5G

8 GB di RAM

128/256GB di memoria integrata

quadrupla fotocamera posteriore (sensore primario Sony IMX600y da 40 megapixel, ultra wide da 8 megapixel, di profondità da 2 megapixel e un altro da 2 megapixel)

fotocamera frontale da 16 megapixel

ingresso jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C e NFC

batteria da 4.200 mAh (con ricarica rapida a 22,5 W)

prezzo di 2.399 yuan (circa 310 euro) per la versione da 128 GB e 2.699 yuan (circa 350 euro) per quella da 256 GB

Realme X3 e X50 Youth Edition certificati dal TENAA

Lo scorso mese nel database di Chinese Certification Authority è apparso un nuovo smartphone Realme con nome in codice RMX2142 e nelle ultime ore uno con nome molto simile è apparso sul database del TENAA (RMX2141) insieme ad un altro con nome in codice RMX2052.

Uno di tali smartphone dovrebbe essere una variante di Realme X3 mentre l’altro potrebbe essere lanciato con il nome di Realme X50 Youth. Tra le feature di tale device potremmo trovare un display da 6,57 pollici con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 765G, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensori da 48, 8, 2 e 2 megapixel) e una doppia fotocamera frontale (con sensori da 16 e 2 megapixel).

Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.