L’attuale generazione di smartphone top di gamma di HONOR è stata lanciata in Cina lo scorso aprile e, in queste ore, apprendiamo che è pronta a fare il suo ingresso anche in Europa a partire dalla Russia. Infatti, com’è possibile notare dalla immagine presente qui in basso in galleria, i modelli HONOR 30 e HONOR 30 Pro+ sono disponibili al pre-ordine a partire da oggi 29 maggio.

HONOR 30 e 30 Pro+ sbarcano in Europa

I prezzi dei terminali in Russia sono i seguenti:

HONOR 30 (8 + 256 GB) a 34900 rubli, circa 450 euro ;

; HONOR 30 (8 GB + 256 GB) a 39990 rubli, circa 510 euro ;

; HONOR 30 Pro+ (8 + 256 GB) a 54990 rubli, circa 700 euro.

I terminali Android di fascia alta arrivano nelle colorazioni Midnight Black, Emerald Green, e Titanium Silver per il modello HONOR 30, e Titanium Silver e Midnight Black per il modello HONOR 30 Pro+. I clienti che effettueranno il pre-ordine entro oggi riceveranno in omaggio anche un paio di HONOR Magic Earbuds.

HONOR 30 e HONOR 30 Pro+ condividono un design piuttosto simile, sebbene sia ben visibile una particolare differenza a livello del pannello frontale. Infatti, mentre HONOR 30 mostra una fotocamera punch hole singola da 30 MP, il modello HONOR 30 Pro+ integra invece una fotocamera punch hole con sensore doppio da 32 e 8 MP.

Dal punto di vista del display, il modello non Pro integra un pannello OLED da 6,53 pollici, mentre HONOR 30 Pro+ sale a 6,57 pollici con refresh rate a 90 Hz. Cambia anche il SoC disponibile nei due smartphone in cui il modello top di gamma incorpora il SoC Kirin 990 mentre HONOR 30 si ferma al processore Kirin 985.

L’arrivo in Russia ci indica che, molto probabilmente, i sopracitati smartphone HONOR verranno presto presentati anche in altri paesi europei.