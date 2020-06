HONOR, Motorola, Realme e OnePlus sono protagonisti di una serie di rumor che ci permettono di scoprire importanti informazioni sulle specifiche tecniche di alcuni smartphone che dovrebbero essere annunciati nel corso delle prossime settimane.

Pannello a 90 Hz su HONOR 30 Lite

In queste ultime settimane si parla molto di HONOR 30 Lite, molto probabilmente riproposto come HONOR 30 Lite 5G in Cina, di cui ci si aspetta il lancio ufficiale nei primi giorni di luglio, possibilmente giorno 4 o 5. Secondo le ultime informazioni leak circa la scheda tecnica dello smartphone di HONOR, sembra essere sempre più probabile la presenza del processore MediaTek Dimensity 800 con tanto di supporto alla connettività 5G.

Frontalmente dovrebbe trovare posto un display da 6,5 pollici a risoluzione 2400 x 1080 pixel con refresh rate a 90 Hz, Android 10 con la EMUI 10.1 e molto probabilmente sprovvisto dei servizi mobile di Google. Sul retro è attesa una fotocamera tripla con sensore principale da 48 MP accompagnata da una lente grandangolare da 8 MP e una lente macro da 2 MP, mentre la batteria dovrebbe essere da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22 W.

Una foto leak dello smartphone ci permette di farci un’idea di quello che dovrebbe essere il design al lancio, dove sulla porzione superiore sinistra sarà molto probabilmente inserito il modulo fotografico con 3 sensori. Il testo inserito subito sotto il flash LED fa riferimento al sensore principale da 48 MP con funzionalità AI.

Snapdragon 865 per Realme X3 Pro

Etichettato con model number RMX2121 nel database dell’ente di certificazione TENAA, Realme dovrebbe presentare nelle prossime settimane lo smartphone Realme X3 Pro. Dalla certificazione possiamo scoprire alcune di quelle che potrebbe essere le specifiche tecniche del nuovo smartphone, il quale dovrebbe avere un display da 6,5 pollici con fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro, connettività 5G dual mode ed una batteria da 4400 mAh.

Sul retro è atteso un sistema con quattro sensori di cui purtroppo non abbiamo informazioni a riguardo, mentre sembrerebbe piuttosto probabile la presenza di Android 10 con la Realme UI. Secondo alcune informazioni il SoC scelto dovrebbe essere Qualcomm Snapdragon 865 con storage interno in formato UFS 3.1, ma non abbiamo certezze a riguardo.

Motorola One Fusion con Snapdragon 710

Motorola, dopo aver lanciato il modello Motorola One Fusion Plus qualche giorno fa, sembra avere ancora qualche sorpresa per il mercato mobile. In questo caso si tratta di Motorola One Fusion, terminale di cui si inizia a conoscere qualche informazione grazie al suo passaggio fugace attraverso Google Play Console Device Catalog con il nome in codice “astro“.

Lo smartphone dovrebbe avere un design con notch a goccia su un pannello da 6,5 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel. Il processore indicato è lo Snapdragon 710 affiancato da 4 GB di RAM, 64 GB di storage, Android 10 e sensore per le impronte digitali. Rumor precedenti facevano anche riferimento ad una batteria da 5000 mAh e quattro sensori posteriori da 48 + 5 + 8 + 2 MP.

La compagnia alata avrebbe anche in cantiere delle grosse novità per quanto riguarda il 5G, e più specificamente uno smartphone molto economico con processore Snapdragon 765G. Possibilmente etichettato come Motorola Edge Lite, dovrebbe montare 6 GB di RAM, 128 GB di storage interno e connettività 5G.

Ricarica rapida a 30 W per OnePlus Z

Sono ormai diverse settimane che si parla di OnePlus Z, noto ad alcuni anche come OnePlus Nord 5G, di cui oggi riusciamo a scoprire qualche informazione in più grazie alla certificazione TUV Rheinland. Dalla breve scheda di certificazione si fa riferimento al supporto alla ricarica a 30 W con velocità di ricarica a 5V/6V.

Da precedenti rumor dovrebbe essere presente il processore Qualcomm Snapdragon 765G con 12 GB di RAM e Android 10, mentre il pannello frontale avrebbe una diagonale da 6,4 pollici con refresh rate a 90 Hz e fotocamera frontale punch hole. Un recente tweet di Carl Pei, in cui è possibile riconoscere il vecchio OnePlus One del 2014, potrebbe indicarci quello che potrebbe essere il prezzo di lancio di OnePlus Z: 299 dollari. Questo era il prezzo di OnePlus One (349 dollari per il modello da 64 GB), il che potrebbe rappresentare per davvero il ritorno di un vero flagship killer.

Purtroppo non abbiamo ulteriori notizie su OnePlus Z (Nord 5G), ma è probabile che torneremo presto a parlarne non appena arriveranno maggiori informazioni su di esso.