Torniamo nuovamente a parlare di HONOR 30 Lite e Huawei Mate 40, due smartphone che dovrebbero essere lanciati nei prossimi mesi. Una nuova serie di rumor ci permettono di scoprire quella che potrebbe essere la scheda tecnica dello smartphone di HONOR e la qualità del display del terminale di Huawei.

Dimensity 800 o 820 con tripla fotocamera

HONOR 30 Lite, molto probabilmente commercializzato al di fuori della Cina come HONOR 30 Lite 5G, è conosciuto internamente con il nome in codice “Maxwell”. Da una foto leak circolata in rete si farebbe esplicitamente riferimento alla nomenclatura HONOR 30 Lite 5G e alla presenza di un sistema triplo per quanto riguarda la fotocamera principale.

Secondo le ultime informazioni lo smartphone dovrebbe montare un sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, mentre il prezzo di lancio potrebbe essere pari a 1600 yuan, circa 200 euro al cambio. Si sa ancora piuttosto poco per quanto riguarda l’hardware, ma è probabile che HONOR scelga il SoC MediaTek Dimensity 800 o 820 per il telefono.

Display a 120 Hz per Huawei Mate 40

Mentre continuano a riecheggiare le voci circa il rinvio della serie Huawei Mate 40 per problemi di approvvigionamento dei processori da parte di TSMC – finita anch’essa nell’ombra lunga del ban USA contro Huawei -, un nuovo rumor su Huawei Mate 40 ci permette di scoprire alcune informazioni sul display del top di gamma Huawei.

Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), in risposta ad un tweet del leaker Ice Universe, pubblica la lista degli smartphone dovrebbero essere lanciati nel 2020 con display a 120 Hz e fra questi appare proprio Huawei Mate 40.

Il terminale di fascia alta di Huawei è atteso per la seconda metà del 2020 – sempre se non ci saranno ulteriori ritardi – e dovrebbe montare un processore a 5 nm con core Cortex-A78 e GPU Mali G78.