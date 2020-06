Motorola ha presentato oggi il suo nuovo medio gamma Motorola One Fusion+, caratterizzato da una fotocamera frontale a scomparsa e da una scheda tecnica di buon livello. Quadrupla fotocamera posteriore, ottima batteria ma alcune scelte sembrano discutibili.

Specifiche tecniche di Motorola One Fusion+

Come detto in apertura Motorola Moto One Fusion+ è caratterizzato da un frontale senza fori o interruzioni, quasi interamente occupato dallo schermo IPS da 6,5 pollici Total Vision con risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel). Al di sotto della scocca, realizzata in plastica, troviamo una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 730, con CPU octa core a 2,2 GHz e GPU Adreno 618.

Una sola versione di memoria, con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile con microSD fino a 1 TB. Da segnalare che lo slot per le microSD è condiviso, nella variane dual SIM, con lo slot per la seconda nano SIM. Il lettore di impronte è collocato nella cover posteriore, con il logo Motorola a metterlo bene in evidenza, in una posizione facilmente raggiungibile.

Buona ma non perfetta la connettività, che include il supporto 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, porta da 3,5 mm per le cuffie e connettore USB Type-C per la ricarica della batteria e per la connessione a un computer. Peccato per l’assenza del NFC che impedisce dunque di utilizzare lo smartphone per i pagamenti in mobilità, una scelta quanto meno discutibile nel 2020.

Nella parte posteriore di Motorola One Fusion+ è presente una quadrupla fotocamera, collocata nell’angolo superiore sinistro. Al sensore principale da 64 megapixel(f/1.8) con messa a fuoco a riconoscimento di fase, sono abbinati un sensore ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel9f/2.2), un sensore macro da 5 megapixel 9f.2.2) e un sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.2).

Nella parte frontale invece, all’interno di un elemento pop-up, trova posto un sensore da 16 megapixel (f/2.0) con funzioni ritratto, bellezza del volto, selfie di gruppo, Night Vision e molto altro.

Molto buona la batteria, che con i suoi 5.000 mAh (ricarica TurboPower a 15 watt) garantisce due giorni di utilizzo senza particolari accorgimenti, un risultato davvero importante.

Design di Motorola One Fusion+

Nonostante la presenza di una fotocamera a scomparsa, che lascia libera la parte frontale dello smartphone, le dimensioni di Motorola One Fusion+ sono importanti: 162,9 x 76,4 x 9,6 millimetri e 210 grammi di peso, che indubbiamente di fanno sentire in mano.

Se la parte frontale ha una sua particolarità, quella posteriore non spicca per originalità, con i quattro sensori posti “a semaforo” nell’angolo superiore sinistro, con il flash LED vicino al sensore principale. La cover posteriore è realizzata in plastica, per contenere i costi e ridurre la fragilità, evitando grossi danni in caso di caduta, ma la scelta è decisamente contro tendenza, soprattutto nella fascia media del mercato dove gli utenti si aspettano materiali pregiati.

Da segnalare la presenza, nella parte inferiore, della presa da 3,5 mm per le cuffie, mentre lo slot per SIM e microSD è posizionato in alto, a fianco del modulo a scomparsa della fotocamera frontale. Manca una certificazione IP ma Motorola One Fusion+ può contare su una nano copertura idrorepellente che lo protegge da schizzi e gocce d’acqua.

Software di Motorola One Fusion+

Motorola One Fusion+ utilizza Android 10 con l’interfaccia personalizzata My UX, che include le poche personalizzazioni della Moto Experience che non vanno a stravolgere la classica esperienza d’uso di Android stock. Troviamo controlli personalizzati per la riproduzione multimediale, la possibilità di cambiare icone e caratteri per rendere unico l’aspetto del proprio smartphone.

È inoltre presente un pulsante laterale dedicato all’attivazione di Google Assistant che permette di avviare l’assistente personale senza hotword, una soluzione molto comoda che funziona anche quando il dispositivo è bloccato.

Prezzi e disponibilità di Motorola One Fusion+

Motorola One Fusion+ arriverà in Italia nei prossimi giorni al prezzo di 299 euro nelle colorazioni Moonlight White e Twilight Blue e nella sola versione 6-128 GB di memoria.