In queste ore Google svela una importante novità per quanto riguarda la fase di verifica a due passaggi quando si cerca di accedere al proprio account Google. Infatti, dal prossimo 7 luglio, tutti gli utenti con la verifica a due passaggi attiva dovranno confermare la propria identità tramite smartphone – o da chiavetta di sicurezza in caso ne abbiate una.

Verifica a due passaggi più sicura

Questo significa che, una volta attiva la novità, tentando di accedere al proprio account Google di cui si è anche fatto l’accesso tramite smartphone, vi verrà chiesto di confermare il tentativo di accesso tramite il classico prompt a cui ormai siamo abituati da mesi.

Perché è importante

Come sottolinea Google nella nota di annuncio della novità, “i prompt di accesso da smartphone sono più sicuri dei codici di testo o vocali come forma di verifica in due passaggi. Sono anche più facili da usare, in quanto evitano di richiedere agli utenti di inserire manualmente un codice ricevuto su un altro dispositivo. Rendendo questi prompt il metodo principale per più utenti, speriamo di aiutarli a sfruttare la sicurezza aggiuntiva senza dover modificare manualmente le impostazioni, anche se resta possibile utilizzare altri metodi di verifica in due passaggi“.

Come funziona

Nel caso si tenti di accedere al proprio account Google da computer, sul proprio smartphone (sia Android che iOS) verrà mostrato un messaggio di richiesta di accesso. Tramite esso è possibile conoscere quando e dove la password è stata inserita ed eventualmente di dare la possibilità di concedere o negare l’accesso semplicemente tramite un tap. A partire dal prossimo 7 luglio 2020 tutti gli utenti (anche su G Suite) vedranno la funzione attiva di default sul proprio account. Per maggiori informazioni sulla verifica a due passaggi vi rimandiamo a questo link di Google.