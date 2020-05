Google Traduttore è uno strumento decisamente comodo, soprattutto per alcune lingue orientali che sono ostiche da leggere. Come accade per la maggior parte delle proprie applicazioni, Google continua a sviluppare nuove funzioni per traduttore, la più recente delle quali è dedicata alla trascrizione.

Immaginate di essere a cena con amici e che qualcuno inizi a raccontare un aneddoto in una lingua con la quale non avete alcuna dimestichezza. Potete limitarvi ad annuire e guardare le reazioni degli altri presenti, per adattarvi, aspettando la fine della serata per farvi tradurre il racconto.

Oppure potete aprire Google Traduttore sul vostro smartphone Android, avviare la nuova funzione Trascrivi, e leggere in tempo reale la trascrizione di quanto detto, ovviamente tradotto nella nostra lingua. Al momento le lingue supportate sono nove, ma Google è al lavoro per espandere questo numero e migliorare le capacità dell’app.

La trascrizione può avvenire da italiano, inglese, francese, tedesco, hindi, portoghese, russo, spagnolo e thailandese. Manca solo il cinese e poi potreste iniziare a girare il mondo senza particolari problemi di lingua.

Assicuratevi di aver scaricato la versione più recente dal Play Store (potete utilizzare il badge a fine articolo) e le lingue preferite, per poter utilizzare il servizio anche in modalità offline. Selezionando la voce “Trascrivi” dalla schermata principale di Google Traduttore si aprirà la finestra della trascrizione.

A questo punto è sufficiente selezionare la lingua di origine e quella di destinazione, mettendo in pausa e riavviando la trascrizione toccando il pulsante con il microfono posto in basso. Per funzionare al meglio il discorso deve avvenire in un ambiente tranquillo, con una sola persona che parla.

Ricordate che è sempre presente la funzione Conversazione, per dialoghi bilingue con qualcuno, anche con più persone. A seguire il badge per scaricare Google Traduttore dal Play Store.