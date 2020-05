Capita spesso che un gioco nuovo appaia nel Google Play Store ma che non sia possibile scaricarlo subito, dovendo propendere per la scelta di pre-registrarsi in modo da avere accesso non appena disponibile; Google ha deciso di cambiare leggermente le cose, dando la possibilità non solo di ricevere una notifica, ma di installare automaticamente il gioco.

Come vedete dagli screenshot presenti in questo articolo, il Google Play Store darà ora la possibilità di decidere se installare il gioco al quale vi siete pre-registrati una volta disponibile, senza quindi la necessità di tornare sulla pagina e premere il tasto installa.

Rimane ancora possibile scegliere di ricevere solo una notifica della disponibilità del titolo, mentre sembra sparita la possibilità di essere avvisati su nuovi giochi di nostro interesse.

La modifica sembra essere attivata lato server, e non sembra al momento disponibile per tutti gli utenti; per verificare se siete tra i fortunati vi basterà cercare un gioco sul Play Store a cui pre-registrarvi, e verificare se vi appare la nuova opzione oppure no.