Sappiamo già da qualche settimana che Google Pixel 5 e Google Pixel 5 XL dovrebbero essere degli smartphone di fascia media, ma ora è David Ruddock, fonte affidabile e autorevole, a mettere i puntini sulle i.

Egli, con un tweet tanto breve quanto esplicativo, sostiene che Google Pixel 5 e Google Pixel 5 XL saranno alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 765, seppur per ora siano informazioni leaked provenienti da una sua fonte:

Can confirm via my own source that the Pixel 5 will use a Snapdragon 765. No phone with a top tier CPU from Google this year.